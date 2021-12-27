"Поцеловал меня трижды": как актриса Иванова уберегла от провала фильм Меньшова

"Поцеловал меня трижды": как актриса Иванова уберегла от провала фильм Меньшова
Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка приготовила незабываемое блюдо

Звездная актриса Людмила Иванова, популярная по многим фильмам, включая знаменитый "Служебный роман" Эльдара Рязанова, однажды чудом сумела спасти от неминуемого провала съемочный процесс "Зависти богов", который снимал покойный Владимир Меньшов. Артистка сама накормила Жерара Депардье, снимавшегося в картине, собственным домашним пирогом – в условиях дефицита с этим реквизитом, как оказалось, возникли проблемы.

В самом начале съемок почти никто из актеров и не знал, что в ленте должен появиться Депардье. Тот прилетел на собственном самолете, ворвался в студию в обеденное время и сразу предупредил, что времени у него маловато – нужно сразу приступать к работе.

По сюжету, Жерар должен был отведать бараньей ноги в кинокадре. С трудом удалось найти столовую, которая приготовила такое блюдо. Проблема же была в том, что француз был очень голоден – все ел и ел во время съемок. Меньшов начал беспокоиться: хватит ли одной бараньей ноги? И тут Людмила преподнесла гостю на перерыве свой домашний пирог – так и спасла и иностранного коллегу от голода, и заодно проект оскароносного режиссера.

"Сказала: не ешьте в гостиницах и аэропорту, отравитесь! Он поблагодарил меня и трижды, по-русски, поцеловал", – рассказала журналистам Иванова.

В прошлом году Депардье торжественно принял православие в соборе Святого Александра Невского в Париже в присутствии родных и друзей. В тот же день стал крестным отцом для ребенка, которого крестили в церкви.

Источник: 7Дней.ру ✓ Надежный источник
Игорь Лукьянов
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