"Решили проверить на прочность": Бабкина рассказала о своем падении из окна гостиницы

"Решили проверить на прочность": Бабкина рассказала о своем падении из окна гостиницы
Надежда Бабкина. Фото: Lev Ilyin/www.globallookpress.com
Звезда ненароком пересекла госграницу

В преддверии Нового года Надежда Бабкина поделилась историей о том, как умудрилась во время праздников оказаться в другом государстве – однажды 1 января она справляла во Вьетнаме. Туда ее артистов отправили выступать в централизованном порядке.

Справляла праздник Бабкина вместе со своей командой в гостиничном номере. Правда, новогодняя атмосфера портилась из-за гнетущего дискомфорта. Стояла страшная жара, в номер "рвались тропические дерьвья".

Вдруг всей творческой делегации взбрела в голову мысль неплохо провести время: подвыпившие музыканты решили покататься на лианах.

"Как в фильме про Тарзана, решили проверить их на прочность", – призналась Бабкина.

Вместе с парой человек Надежда вылезла из окна гостиницы и повисла на лиане, как вдруг сорвались вниз. А после приземления оказалось, что она очутилась и не во Вьетнаме, а в Лаосе. Плакать и горевать никто не думал – Бабкина вместе с коллегами от души хохотала над комичной ситуацией. А товарищи с ужасом на лице глядели на них сверху из окна гостиницы. Позднее пришлось объясняться за незаконное пересечение государственной границы. Всю серьезность положения Надежда осознала, когда ей устроили нагоняй.

"Пришел руководитель нашей группы: мол, понимаете, что перешли межгосударственную границу без документов, будучи гражданми третьей страны?" – призналась звезда журналистам.

Не так давно Надежда Георгиевна похвасталась успехами наследника – внук Георгий занял первое место в конкурсе гимназии имени Примакова. Юноша одержал победу со своим проектом "Русская песня – душа народа". Оказалось, что мальчик представлял свое творение и в театре своей именитой бабушки.

Источник: 7Дней.ру ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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