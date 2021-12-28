Фирсов выступил с сенсационным заявлением

Жизнь знаменитой российской певицы Валентины Легкоступовой оборвалась летом прошлого года. Трагическое событие вызвало немало вопросов. Многие были убеждены, что в страшном несчастье хотя бы косвенно виноват супруг знаменитости Юрий Фирсов. Негативное отношение общественности к яхтсмену усилилось после того, как начались разборки вокруг наследства знаменитости. Однако накануне, 27 декабря, вдовец ошарашил публику неожиданным решением.



На своей странице в социальной сети "Инстаграм" последний возлюбленный исполнительницы нашумевшего хита "Ягода-малина" выложил целое видеообращение, в котором объявил, что не собирается претендовать на богатства почившей супруги.

Учитывая возню вокруг благ, которые оставила после себя весьма востребованная при жизни артистка, такое заявление действительно выглядит необычно. Фирсов пробыл в статусе счастливого супруга именитой певицы очень непродолжительное количество времени, однако имеет все права на ее деньги и имущество.

Юрий особо отметил, что делает такой подарок звездному семейству ко дню рождения Легкоступовой. 30 декабря ей могло бы исполниться 55 лет, передает "Пятый канал". Такой поступок скандально прославившегося яхтсмена поразил и восхитил его подписчиков. В комментариях к видеообращению многие поддержали решение Юрия, отметив, что он сделал настоящий мужской поступок. Большинство убеждены, что все богатства Валентины должны отойти ее самым ближайшим родственникам.

"Молодец, Юрец! Всего тебе наилучшего", "Все порядочные люди болели за вас", "Наконец-то вызывающий уважение поступок мужчины", – пишут комментаторы.

Напомним, после смерти артистки Юрий оказался в центре череды бесконечных скандалов. Этим летом его даже избили в эфире "Первого канала". Оказалось, что яхтсмен задолжал бывшему работнику крупную сумму денег.