Сестра знаменитого артиста через суд добилась финансовую поддержку

В прессе активно обсуждают необычную для шоу-бизнеса ситуацию с родной сестрой знаменитого артиста Дмитрия Маликова. Певице Инне Маликовой всего 44 года, однако она уже оформила пенсию. Недавно основатель династии певцов, отец Инны и Дмитрия Юрий Маликов рассказал, сколько государство будет переводить его именитой наследнице.



Стоит отметить, что желание Инны получить финансовую поддержку из государственной казны вызвало немало пересудов. Многие были удивлены, что известная артистка, солистка популярной музыкальной группы "Новые самоцветы" нуждается в пенсионных выплатах.

Разумеется, знаменитость оформила пенсию не по старости. Оказалось, что выплаты положены Маликовой по выслуге лет, пишет URA.RU. При этом Маликов-старший отметил, что артисты в этом плане ничем не отличаются от обычных людей. Инна будет получать весьма скромную пенсию. По расчетам Юрия, сумма составит около 17 тысяч рублей.

Артист отметил, что примерно столько же получает, выйдя на пенсию по старости. Маликов подчеркнул, что рассуждения людей о том, что артистам якобы платят огромные деньги, не соответствуют действительности. Многие считают, что государство тратит большие финансы на поддержку звезд, однако это не так.

Юрий напомнил, что его наследница с 16 лет выступает на сцене и радует людей своим творчеством. Согласно российскому законодательству, ей действительно положена пенсия по выслуге лет.

Стоит отметить, что россияне весьма негативно отреагировали на желание Маликовой стать пенсионеркой. Некоторых раздражает, что Инна не трудилась в поте лица где-нибудь на заводе.