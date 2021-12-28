Среди жертв звезды оказались певцы и юмористы

Знаменитая российская певица Любовь Успенская давно стала одной из главных героинь череды бесконечных скандалов в шоу-бизнесе. Недавно вскрылись подробности весьма необычного поведения 67-летней знаменитости со своими молодыми коллегами по звездному цеху.



Разговор о Любови Залмановне начался с ужасающего своей неприличностью рассказа фронтмена нашумевшей музыкальной группы Little Big Ильи Прусикина. Не называя имен, артист поведал, как его коллега по творческому коллективу, а ныне возлюбленная Соня Таюрская подверглась грязным приставаниям прямо во время выступления на концерте.

Прусикин рассказал, что однажды на музыкальном представлении к Соне подошла некая певица из "старой школы" и потребовала, чтобы молодая артистка избавилась от нижнего элемента белья. Все в группе были шокированы, однако, к счастью, Таюрской удалось закончить выступление, не оголяясь.

Такими откровениями музыкант поделился во время встречи с юмористами Гариком Харламовым и Тимуром Батрутдиновым на развлекательном ютуб-шоу. Стоит отметить, что юмористы практически сразу объявили, что такой странный поступок мог быть делом рук именно Успенской.

При этом Батрутдинов добавил, что сам однажды стал свидетелем экстремально откровенного поведения артистки. По словам Тимура, однажды они вместе были на мероприятии, в ходе которого Любовь Залмановна неожиданно призналась молодому коллеге, что ходит "без трусиков".

Ранее стало известно, как Успенская и Киркоров разругались из-за одной фразы.