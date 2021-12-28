Немало знаменитостей оказались в опале

Буквально через несколько дней вся страна будет праздновать главное торжество – Новый 2022 год. Этот праздник традиционно сопровождается богатым новогодним столом. При этом застолье всегда проходит под "голубой огонек", ставший за долгие годы частью праздника. Любопытно, что некоторые именитые звезды перестали быть желанными гостями на этом важном мероприятии.



Валерий Меладзе

Удивительно, но любимец миллионов в какой-то момент сильно расстроил телезрителей и начал вызывать несколько негативные эмоции у россиян. Все дело в том, что Меладзе стал жаловаться на тяжелое положение российских артистов, вызванное ограничениями из-за пандемии COVID-19. Дошло до того, что Валерий призвал коллег бойкотировать новогодние мероприятия. Жалобы такого солидного артиста вызвали негодование у обычных россиян. Некоторые решили, что новогодние огоньки отлично обойдутся без Меладзе. Впрочем, Валерий достаточно быстро извинился за свое неудобное заявление.

Ольга Бузова





Несмотря на бесконечную популярность поющей телеведущей, многие жители нашей страны не воспринимают Бузову серьезно. Некоторым кажется, что артистке не хватает таланта. Именно поэтому далеко не все россияне готовы видеть знаменитость на шоу, которое транслируется в главную ночь года. Более того, по слухам, Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева запретила организаторам приглашать на передачу артистов, которые годятся лишь на то, чтобы раскрывать рот под фонограмму.

Филипп Киркоров

Король поп-эстрады Филипп Киркоров является неотъемлемой частью самых важных музыкальных мероприятий. Впрочем, его достаточно скандальное поведение и участие в бесконечной череде разборок раздражает некоторых российских зрителей. Многие слушатели весьма негативно отреагировали на его провокационную композицию "Ибица", которую Киркоров представил вместе со другом Николаем Басковым. Теперь далеко не все россияне хотят видеть двух артистов на "голубых огоньках".

Моргенштерн

Бесконечная популярность Моргенштерна также не сделала его желанным гостем на "голубых огоньках". Стоит отметить, что свою известность Алишер Валиев во многом заработал благодаря скандалам и провокационным выходкам. В то же время, аудиторией рэп-исполнителя являются молодые люди, которые давно не смотрят "огоньки". Так что неудивительно, что Моргенштерна не хотят видеть на этом праздничном мероприятии.

АЛЛА ПУГАЧЕВА

К сожалению, сама Алла Борисовна тоже перестала быть звездой, которую телезрители мечтают лицезреть на новогодних выпусках. Пугачева периодически становится героиней громких скандалов, что несколько испортило ее репутацию. Кроме того, Примадонна отечественной эстрады за десятилетия своей карьеры немного приелась россиянам. Именно поэтому далеко не все рады видеть ее на "огоньках".