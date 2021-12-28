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Звезда сериала "Солдаты" Алексей Панин сообщил о возвращении в Россию. Соответствующей новостью актер поделился на своей странице в Instagram.
Напомним, в прошлом году Панин переехал в солнечную Испанию. В октябре этого года Алексей в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону признался, что не горит желанием приезжать в Москву. Артист заявил – это связано с трагедией, произошедшей в его жизни. Он потерял мать, а в столице многое напоминало знаменитости о счастливом прошлом.
Перед Новым годом актер все-таки решил вернуться на родину. В личном микроблоге Панин опубликовал фотографию, на которой он запечатлен сидящим в машине.
Алексей предстал перед подписчиками в теплой куртке, шапке, шарфе и с защитной маской на лице.
"Здравствуй, родина!" – написал артист.
Текст он сопроводил недовольным смайлом. Многие обратили внимание на то, что актер выглядит грустным.
"Что-то не очень радостно", "А что так, деньги закончились?", "Лешаааа! Какие грустные глаза стали!!!! Как заметно!", "А что сразу взгляд стал такой по-российски недовольный?))", "По лицу видать, что на родину приехал", – прокомментировали подписчики.
Неизвестно, сколько деятель культуры пробудет в России.
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