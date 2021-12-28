Неизвестно, сколько актер пробудет на родине

Звезда сериала "Солдаты" Алексей Панин сообщил о возвращении в Россию. Соответствующей новостью актер поделился на своей странице в Instagram.

Напомним, в прошлом году Панин переехал в солнечную Испанию. В октябре этого года Алексей в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону признался, что не горит желанием приезжать в Москву. Артист заявил – это связано с трагедией, произошедшей в его жизни. Он потерял мать, а в столице многое напоминало знаменитости о счастливом прошлом.

Перед Новым годом актер все-таки решил вернуться на родину. В личном микроблоге Панин опубликовал фотографию, на которой он запечатлен сидящим в машине.

Алексей предстал перед подписчиками в теплой куртке, шапке, шарфе и с защитной маской на лице.

"Здравствуй, родина!" – написал артист.

Текст он сопроводил недовольным смайлом. Многие обратили внимание на то, что актер выглядит грустным.

"Что-то не очень радостно", "А что так, деньги закончились?", "Лешаааа! Какие грустные глаза стали!!!! Как заметно!", "А что сразу взгляд стал такой по-российски недовольный?))", "По лицу видать, что на родину приехал", – прокомментировали подписчики.

Неизвестно, сколько деятель культуры пробудет в России.