Исполнитель назвал телеведущую ярким персонажем

Певец Сергей Лазарев высказался о творчестве бывшей звезды "Дома-2" Ольги Бузовой. Своим мнением о деятельности коллеги артист поделился в эфире популярного Ютуб-шоу "Музыкалити".

Ведущий проекта Максим Галкин предложил Лазареву и второму гостю – молодежному исполнителю Маркулу, оценить песню Бузовой "Мандаринка". В данном новогоднем хите Ольга спела дуэтом с бывшим возлюбленным Давидом Манукяном.

Когда Сергей услышал первые ноты, то выругался и начал смеяться, прикрыв лицо рукой. После прослушивания исполнитель хита "В самое сердце" решил поделиться собственным мнением о творчестве телеведущей.

Певец назвал Бузову ярким персонажем. Лазарев отметил, что каждый свой выход на сцену она превращает в незабываемый перформанс. При этом Сергей считает – иногда Ольга сильно перебарщивает с эпатажностью.

"Я считаю, что она все-таки не певица. Она – шоувумен", – заявил артист.

Лазарев отметил, что говорил бывшей звезде "Дома-2" о том, что не воспринимает ее в роли певицы. По мнению Сергея, Бузову можно назвать хорошей артисткой.

Деятель культуры добавил – в жизни Ольга "юморная, классная девчонка".

Ранее "Утро" рассказало, почему Бузову и некоторых других звезд не хотят видеть на "голубых огоньках". Ходят слухи, что Алла Пугачева запретила приглашать на передачу тех, кто выступает только под фонограмму.