Курс рубля
- Рублю предрекли снижение в долгосрочной перспективе
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- На Западе назвали причину укрепления рубля до 70 за доллар в 2022 году
Народный артист РСФСР Лев Лещенко заступился за "голубые огоньки". Певец назвал ежегодную музыкально-развлекательную программу своеобразным брендом.
Ранее бывший генеральный директор "Останкино" Эдуард Сагалаев в интервью URA.RU раскритиковал современную версию передачи. По мнению мужчины, то, что сейчас показывают в Новый год – это пародия на советские праздничные выпуски.
Лещенко категорически не согласен с мнением Сагалаева. В беседе с РИА ФАН 79-летний артист назвал "голубые огоньки" рейтинговыми программами. Даже несмотря на то, что их аудитория стареет, они остаются популярными среди народа.
"Существуют опросы, рейтинги, которые мотивируют к созданию этих огоньков. <...> Очевидно, спрос на "голубые огоньки" выше, чем на все остальное", – высказался Лев Валерьянович.
Лещенко отметил, что у данных передач есть свои поклонники. Так, их с удовольствием смотрят взрослые люди в компании своих детей или внуков.
Исполнитель хита "Надежда" добавил – он не против того, чтобы на российском телевидении появлялись новые праздничные проекты. Артист предположил, что в будущем могут появиться передачи, которые по рейтингу обгонят и "Голубой огонек", и "Песню года".
Ранее переболевший коронавирусом в тяжелой форме Лев Валерьянович оправдался за участие в вечеринке композитора Игоря Крутого.
Политик продолжает придерживаться западного курса
На Западе поставки назвали способом "снизить опасения" из-за роста цен на топливо