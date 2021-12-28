По мнению артиста, у новогодних передач имеется своя целевая аудитория

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заступился за "голубые огоньки". Певец назвал ежегодную музыкально-развлекательную программу своеобразным брендом.

Ранее бывший генеральный директор "Останкино" Эдуард Сагалаев в интервью URA.RU раскритиковал современную версию передачи. По мнению мужчины, то, что сейчас показывают в Новый год – это пародия на советские праздничные выпуски.

Лещенко категорически не согласен с мнением Сагалаева. В беседе с РИА ФАН 79-летний артист назвал "голубые огоньки" рейтинговыми программами. Даже несмотря на то, что их аудитория стареет, они остаются популярными среди народа.

"Существуют опросы, рейтинги, которые мотивируют к созданию этих огоньков. <...> Очевидно, спрос на "голубые огоньки" выше, чем на все остальное", – высказался Лев Валерьянович.

Лещенко отметил, что у данных передач есть свои поклонники. Так, их с удовольствием смотрят взрослые люди в компании своих детей или внуков.

Исполнитель хита "Надежда" добавил – он не против того, чтобы на российском телевидении появлялись новые праздничные проекты. Артист предположил, что в будущем могут появиться передачи, которые по рейтингу обгонят и "Голубой огонек", и "Песню года".

Ранее переболевший коронавирусом в тяжелой форме Лев Валерьянович оправдался за участие в вечеринке композитора Игоря Крутого.