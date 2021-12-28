Юрист считает, что за обещаниями отказаться от наследства стоит дешевый пиар

Вдовец покойной звезды российской сцены Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов сделал недавно неожиданное заявление: яхтсмен сообщил, что отказывается от наследства, и в 2022 году намерен уже "технически осуществлять" свои планы.

На своей странице в социальной сети "Инстаграм" мужчина указал, что намерен передать долю своего наследства, доставшегося от покойной супруги, детям Валентины. Таким образом, Юрий решил отдать наследникам покойной свою долю в двухкомнатной квартире в Текстильщиках.

Записать видеообращение Фирсов решил в преддверии памятной даты – 30 декабря его любимой бы исполнилось 56 лет.

Позднее журналисты решили обратиться за разъяснениями к адвокату Сергею Жорину. Тот указал, что Фирсов, к сожалению, уже неоднократно выступал с аналогичными заявлениями. Практика же показывает, что бизнесмен лишь ограничивается словами и дальше пустых речей у него дело не доходит.

Более того, Юрий вступил в наследство, а срок отказа от которого уже миновал. Первым же получил документ, подтверждающий его право наследования, заявился в квартиру, где вскрыл все замки, поставил новые и занял жилую площадь. Все, что он может теперь сделать со своей четвертью жилой доли – продать или кому-то подарить.

"Но он ничего дарить не станет, потому что его заявление – очередная попытка напомнить о себе, чтобы заработать на телешоу", – выразил уверенность юрист.

Сам Фирсов же опроверг выпад Жорина, заявив, что нужды в лишних квадратах не испытывает – весьма хорошо обеспечен, а потому в таких выходках не нуждается.