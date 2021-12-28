"Хороша": Муцениеце в бикини показала стройную фигуру со всех сторон

"Хороша": Муцениеце в бикини показала стройную фигуру со всех сторон
Агата Муцениеце. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса находится в прекраснейшей форме

Агата Муцениеце – одна из самых красивых актрис в России. Как правило, звезда подчеркивает свои природные достоинства стильной одеждой и аксессуарами. Однако перед праздниками артистка показала себя практически без одежды – в одном бикини, чем восхитила подписчиков в Instagram.

Знаменитость выложила в соцсеть ролик, на котором в желтом раздельном купальнике сначала красиво ест виноград с веточки, а затем плавно спускается в бассейн спиной к зрителю. По видео можно понять, что Муцениеце находится в отличной физической форме. Артистка похвасталась плоским животом, стройными ногами и упругой пятой точкой. 

"Фигура просто супер", "Шикарная Агата", "Какие ножки", "Хороша чертовка", "Огонь же", "Как будто не рожала", – не смогли сдержать эмоций интернет-пользователи.

Под видео звезда призналась, что так красиво провожает 2021 год. 

Полина ИВАНОВА
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