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Отдельные представители российской публики разочаровались из-за появления в "Сватах" грузинского актера Вахтанга Кикабидзе – никто не ожидал, что после таких выпадов в сторону России артист появится в проекте.
Многие поспешили раскритиковать новый сезон "Сватов", которые вдруг выстрелили после затишья. Россиян, главным образом, возмутила не скудость художественной составляющей, а появление того, кто постоянно говорил так плохо об их стране. А между тем категоричный грузинский артист не побрезговал съемками в телесериале, частями снятого в Крыму.
Недовольные зрители заявили, что вместо него режиссеру точно стоило позвать кого-то другого.
"Кикабидзе ужас, зачем он нужен, жаль. Очень ждали продолжения, но он испортил сериал своим появлением, неужели нельзя было обойтись без этого отстоя?", "Кикабидзе, даже говорить не хочу. Не нравится власть в РФ, а власть Грузии лучше? Легли под Запад", "Скоморох. Ни стыда, ни совести. И старый козел Буба нам на потеху будет кривляться. Какое раболепство перед россиянами. За денежку все принципы побоку. А мы не против поржать над ними. Кикабидзе мамой клялся что выступать перед россиянами не станет, и тут такой прогиб", – пишут в социальных сетях пользователи.
Не так давно Кикабидзе заявил в ходе интервью Савику Шустеру, что считает необходимым бойкотировать на уровне межличностного общения тех артистов, которые ездят в Российскую Федерацию и выступают там с концертами. Пользователи припомнили Вахтангу некие тайные корпоративы, которые он справлял в той же России.
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