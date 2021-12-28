Манекенщик заявил, что время все расставит по своим местам

Дмитрий Савчук впервые решил развеять слухи о своем страстном романе с бывшей супругой исполнителя Григория Лепса. После истории с неожиданным разводом в социальных сетях Анне Шаплыковой начали приписывать любовную связь с моделью.

Мужчина заявил, что пока что не желает давать комментариев на эту тему – не может ничего сказать, однако желает, чтобы к нему не было приковано столько взглядов. Повышенное внимание манекенщику сейчас явно не по душе.

После истории с Лепсом Дмитрий закрыл свой профиль в "Инстаграм". По кадрам, которые сделаны на Мальдивах, многие журналисты решили, что тот нежился на солнце в компании Шаплыковой. Савчук не стал уточнять, с кем именно отдыхал, однако заявил, что не считает себя человеком, который совершил некий аморальный поступок.

"Никому ничего не отвечаю, у меня своя голова на плечах, но плохого я точно ничего не делаю. Предпочитаю молчать в этой ситуации, иначе один раз ответишь и поплывет шквал эмоций и сообщений", – заявил мужчина.

Кстати, Дмитрий лично знаком с Лепсом – вместе отметили Рождество. Хотя и отказался отвечать на вопрос, присутствовала ли в тот день с ними Анна Шаплыкова. Он заявил, что на вопрос ответить не может, и попросил журналистов подождать, указав, что время все расставит по местам.

Напомним, после истории с разводом медиа стрельнули публикациями с пестрыми заголовками о неожиданном любовнике, якобы разрушившем крепкий брак Лепса и Шаплыковой. Обвинили в походах "налево" как Григория, так и его бывшую жену. А после этого начали называть виновника – якобы раздор в семье посеял молодой манекенщик Савчук.