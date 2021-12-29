Артистка не стала отвечать на критику

Балерина Анастасия Волочкова пришла на передачу "Давай поженимся!" искать свою любовь. В личном микроблоге танцовщица показала поклонникам фото со съемок проекта. Однако вместо положительных отзывов заслуженная артистка РФ получила насмешки в свой адрес.

На снимке Волочкова позирует в коротком черном платье с глубоким декольте. Дополнением к наряду стал пояс с золотыми вставками и цепями. В качестве украшения Анастасия выбрала перстень с крупным зеленым камнем.

На голову бывшая прима Большого театра надела светлый парик в виде длинных кучерявых волос.

"В парике жениха", – пошутила 45-летняя знаменитость.

Пользователи Сети не оценили чувство юмора балерины. Они нашли лишний повод для того, чтобы раскритиковать Анастасию. Одни припомнили Волочковой ее выходки под действием алкоголя, а другие едко отметили, что у танцовщицы стали выпадать собственные волосы.

"Наконец-то на голове появились волосы", "Волосы Джигурды", "Я водяной, я водяной…", "Спаниель", "С кого скальп сняли?", "После какого бокала?" – соревновались между собой в язвительности подписчики.

Однако нашлись и те, кому понравился новый имидж Волочковой. Некоторые отметили, что балерине очень идут длинные волосы. Мол, благодаря этому внешность звезды приобретает еще больше аристократичности.

Сама Анастасия предпочла не отвечать на комментарии – как положительные, так и негативные.

Ранее разгоряченная Волочкова шокировала поведением гостей "Бара в большом городе".