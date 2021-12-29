Артист не общался с родителем 15 лет

Солист группы Little Big Илья Прусикин рассказал о казусе, который произошел с ним на похоронах отца. Неловкой историей артист поделился в шоу "Зашкварные истории" на YouTube.

Прусикин признался, что не общался с отцом на протяжении 15 лет. В какой-то момент исполнитель решил забыть все обиды и помириться с ним. Однако у судьбы были свои планы. Илья не успел осуществить задуманное, так как его родитель скончался.

В назначенный день певец приехал проводить отца в последний путь. Когда артист пришел на кладбище, то увидел большое количество людей, собравшихся у гроба. Прусикин был уверен – здесь хоронят его родного человека.

Илья не смог сдержать эмоций – он расплакался и подошел к покойнику. Исполнитель положил цветы, как вдруг осознал, что в гробу лежит не его родитель. Поняв неловкость ситуации, солист Little Big быстро ретировался.

Окружающих шокировало все происходящее. Примечательно, что многие узнали эпатажного музыканта, что повышало градус конфузности.

"Все люди были в шоке: пришел Прусикин, поплакал, сначала положил цветы, а потом забрал их", – рассказал певец.

Илья отметил – он сильно жалеет о том, что не смог наладить отношения с отцом до того, как его не стало.

Ранее Прусикин рассказал о начале романа с коллегой Софьей Таюрской. Музыкант заявил, что счастлив рядом с избранницей.