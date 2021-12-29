Родные артистки оценили ее неожиданное преображение

Недавно советская и российская актриса Людмила Поргина появилась на съемках новогодней передачи. Выход вдовы Николая Караченцова в свет произвел настоящий фурор. Дело в том, что 73-летняя артистка перекрасила волосы в розовый цвет.

По словам Людмилы Андреевны, некоторое время назад она вернулась из Дубая. Когда деятельница культуры была за границей, ей внезапно захотелось перемен. Тогда Поргина пошла в местный салон и обратилась к мастерам с просьбой "навести марафет".

В итоге актриса осталась в восторге от нового имиджа. Кинозвезда считает, что бьюти-эксперимент с покраской волос положительно отразился на ее внешнем виде, передает "Собеседник".

Родные Людмилы Андреевны оценили неожиданное преображение. Знаменитость получила комплименты от сына, невестки и любимых внуков.

А домашние питомцы вдовы Караченцова – собака и кот, не сразу поняли, что перед ними их хозяйка.

"Собака вообще не поняла, что это я приехала! Кот тоже был недоволен, даже по лицу меня ударил!" – рассказала Поргина.

Вскоре животные привыкли к изменившейся артистке, и в их семье вновь воцарилась гармония.

Ранее Поргина высказалась о предполагаемой любовнице Каранченцова – солистке Мариинского театра Елене Дмитриевой. Артистка опровергла слухи о том, что ее супруг ходил налево. Свою соперницу знаменитость назвала "несчастной девочкой".