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Недавно советская и российская актриса Людмила Поргина появилась на съемках новогодней передачи. Выход вдовы Николая Караченцова в свет произвел настоящий фурор. Дело в том, что 73-летняя артистка перекрасила волосы в розовый цвет.
По словам Людмилы Андреевны, некоторое время назад она вернулась из Дубая. Когда деятельница культуры была за границей, ей внезапно захотелось перемен. Тогда Поргина пошла в местный салон и обратилась к мастерам с просьбой "навести марафет".
В итоге актриса осталась в восторге от нового имиджа. Кинозвезда считает, что бьюти-эксперимент с покраской волос положительно отразился на ее внешнем виде, передает "Собеседник".
Родные Людмилы Андреевны оценили неожиданное преображение. Знаменитость получила комплименты от сына, невестки и любимых внуков.
А домашние питомцы вдовы Караченцова – собака и кот, не сразу поняли, что перед ними их хозяйка.
"Собака вообще не поняла, что это я приехала! Кот тоже был недоволен, даже по лицу меня ударил!" – рассказала Поргина.
Вскоре животные привыкли к изменившейся артистке, и в их семье вновь воцарилась гармония.
Ранее Поргина высказалась о предполагаемой любовнице Каранченцова – солистке Мариинского театра Елене Дмитриевой. Артистка опровергла слухи о том, что ее супруг ходил налево. Свою соперницу знаменитость назвала "несчастной девочкой".
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