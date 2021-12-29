Некоторые истории по-настоящему шокировали россиян

2021 год оказался богатым на различные скандалы в российском шоу-бизнесе. Расскажем, какие истории с участием звезд народ обсуждал дольше всего.

Ольга Бузова и спектакль "Чудесный грузин"

Этим летом бывшая звезда "Дома-2" дебютировала на сцене МХАТа имени Горького. Телеведущая сыграла в спектакле "Чудесный грузин", повествующем о молодости Иосифа Сталина. Это событие всколыхнуло общественность. Многие начали критиковать руководство учреждения культуры за то, что они выпустили на сцену дилетантку. Особенно возмущались профессиональные артисты.

Ссора Ларисы Долиной и Вали Карнавал

Речь идет об одной из выпусков Ютуб-шоу "Музыкалити". В эфире проекта Долина раскритиковала начинающую певицу Валю Карнавал. Лариса Александровна отметила, что она не имеет профессионального образования, но при этом считает себя звездой. Артистка намекнула на бесталанность девушки. После выпуска люди разделились на два лагеря. Одни встали на защиту Вали, а другие поддержали исполнительницу хита "Вечная любовь".

Свадьба Анастасии Макеевой

7 мая актриса Анастасия Макеева вышла замуж за строителя Романа Малькова. Все бы ничего, но пронырливые журналисты узнали о "темном" прошлом избранника знаменитости. Оказалось, что Мальков бросил жену и детей ради красавицы-артистки. Мужчина отказался финансово поддерживать наследников и с головой ушел в новые отношения. Однако его бывшая супруга не стала сидеть сложа руки. Она обратилась в суд и пошла по скандальным ток-шоу, чтобы заставить Романа платить ей деньги.

Обвинения Александра Быстрыкина в адрес Моргенштерна

В 2021 году творчество многих молодых исполнителей подверглось жесткой проверке на предмет нарушения закона. Эпатажный рэпер Моргенштерн не стал исключением. Некоторое время назад он внезапно покинул Россию. Артист сбежал в Дубай после того, как глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил его в продаже запрещенных веществ через Интернет.

Шокирующие признания дочери Маши Распутиной

Дочь исполнительницы хита "Роза чайная" взбудоражила общественность своими признаниями о домогательствах сводного брата по отцовской линии. В эфире ток-шоу Мария Распутина поливала грязью Романа и его семью. Несколько раз наследница и пасынок певицы дрались на глазах у многочисленных зрителей. Сама знаменитость была в шоке от того, что происходит в ее семье.