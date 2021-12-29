Причину холодности к телешоу назвал сын звезды

В 2021 культовая советская кинолента "Джентльмены удачи" отпраздновала свой полувековой юбилей. В честь данного мероприятия известный телеведущий Андрей Малахов выпустил отдельную серию своего шоу "Прямой эфир". В студии собрались знаменитости, которые с радостью обсудили судьбы артистов, блестяще сыгравших в легендарной комедии. Однако именитая звезда, любимица советских и российских телезрителей актриса Наталья Фатеева решила проигнорировать приглашение на программу. Почему знаменитость так поступила, рассказал ее сын Владимир Басов.

Наталья Фатеева сыграла хоть и небольшую, но запоминающуюся роль в одном из главных новогодних кинофильмов. Артистка предстала в образе дочери профессора Мальцева. Общаясь с журналистами, Басов, в первую очередь, рассказал об отношении знаменитости к ее популярности.

Оказалось, что Фатеева сильно комплексовала из-за того, что все кинокритики и режиссеры больше всего отмечали ее природную красоту. В каждой рецензии Фатееву всегда называли красавицей, однако весьма редко вспоминали о ее актерском таланте. Знаменитость же считала себя большой актрисой и хотела, чтобы люди ценили ее за профессионализм, а не за миловидную внешность. Такое отношение на долгие годы отбило у Фатеевой желание общаться с прессой.

Что касается нынешнего положения дел, сейчас знаменитость и вовсе избегает контакты с внешним миром. Пожилая артистка практически не появляется на публике и давно игнорирует многочисленные приглашения на телешоу. По словам Басова, 87-летняя звезда абсолютно самодостаточна и предпочитает проводить время с самой с собой.

Более того, даже с родными детьми знаменитость не поддерживает контакты. Что уже говорить о скандальных телепроектах. Именно поэтому Фатеева проигнорировала приглашение Малахова и предпочла остаться дома.