Из-за небольших доходов композитор не в состоянии продвигать свое творчество

Музыкант Юрий Лоза признался, что не доволен своей пенсией. Его слова приводит издание PopCornNews.

Исполнитель хита "Плот" отреагировал на скандал с участием сестры певца Дмитрия Маликова Инны. Напомним, 44-летняя солистка группы "Новые Самоцветы" досрочно вышла на пенсию. К слову, такую возможность имеют заслуженные артисты РФ, которые выступают на сцене в течение 20 лет и больше. Данная новость возмутила многих россиян. По их мнению, Инна недостойна получать выплаты от государства в таком относительно молодом возрасте.

Лоза отметил, что Маликова будет получать пенсию в размере 17 тысяч рублей. При этом сам композитор ограничивается 15 тысячами рублей, поскольку у него нет оклада москвича. Этой суммы Юрию Эдуардовичу не хватает на жизнь.

Артист отметил, что на размер выплат по старости должен влиять заработок. По словам Лозы, он живет в поселке, где за услуги охраны приходится отдавать из своего кармана 15 тысяч. Получается, что вся его пенсия уходит на это.

"Я не могу обеспечить даже свой дом на эту пенсию", – пожаловался автор-исполнитель.

Композитор добавил – помимо загородного дома, у него имеется во владении собственная квартира. За недвижимость тоже нужно ежемесячно платить.

А о продвижении творчества не может быть и речи. Чтобы снять один-единственный клип, Юрию Эдуардовичу придется трудиться в поте лица на протяжении восьми лет.

Ранее "Утро" рассказало, как Лоза, который выступает против вакцинации, отреагировал на предложение врачей пройтись по красной зоне.