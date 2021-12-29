Произошедшее назвали предновогодней шуткой

В казанском хоккейном клубе "Ак Барс" прокомментировали эфир спортивного шоу с ведущей Анной Семеновых, который стал популярным в Сети.

Речь идет о выпуске проекта "Ак Барс Шоу", во время которого Семеновых вела себя очень странно. На протяжении 17 минут Анна просто смотрела в камеру и улыбалась, в то время как ее коллеги обсуждали хоккейный матч. За все это время девушка не проронила ни слова.

Руководитель медиацентра клуба Михаил Степанов заверил, что все было спланировано заранее. Его слова передает "Газета.ру".

"Поскольку это предновогодний эфир, мы хотели немного развлечь наших болельщиков", – объяснил мужчина.

По его словам, периодически создатели "Ак Барс Шоу" придумывают что-то необычное, чтобы раскрыть развлекательную составляющую проекта. Для этого они отходят от обсуждения серьезных тем и начинают веселить народ. В преддверии Нового года было решено применить прием с молчаливой ведущей.

Степанов отметил – членам казанского хоккейного клуба очень приятно, что запись необычного эфира быстро распространилась по Интернету. Ведь это не только привлекло внимание общественности к данному виду спорта, но и подарило людям хорошее настроение.

Семеновых стала ведущей "Ак Барс Шоу" в августе 2021 года. Примечательно, что девушка является обладательницей титула "Мисс Татарстан-2020".