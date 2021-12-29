Шоумену придется отмечать Новый год дома и заедать горе оливье из медного таза

Звезда "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов вынужденно остался в зоне екатеринбургского аэропорта, из-за чего лишился поездки в Таиланд. Там юморист собирался отметить Новый год и провести отдых с родными. Оказалось, что виной всему штраф, который мужчина не оплатил приставам – за этого его и задержали пограничники.

Как отмечает источник, у шоумена образовался долг в размере пяти тысяч рублей. Сам артист позднее подтвердил факт задолженности. Пограничники не выпустили Соколова из аэропорта Кольцово, куда он прибыл для регистрации на рейс. Штраф он заплатил там же, однако с путешествием пришлось попрощаться – билеты, к несчастью, пропали, передает URA.ru, ссылаясь на собственные источники в светских кругах.

Шоумен приобрел уже новые билеты, однако не знает, получится ли у его в следующий раз вылететь. Делиться подробностями произошедшего Дмитрий не стал – заявил, что не хочет вдаваться в детали личных проблем.

"Я не хочу комментировать, зачем? Это дела уже независимые ни от кого, точнее, только от одного человека", – сообщил шоумен журналистам.

До этого коллега Дмитрия по "Уральским пельменям" Илана Юрьева поведала, как ее бывшая компаньонка по творческому ремеслу Юлия Михалкова изъявила нежелание общаться с коллективом. Звезда предположила, что та затаила глубокую обиду на товарищей, после чего решила отправиться в одиночное плавание.

Ранее участник "Уральских пельменей" рассказал, как ему пришлось работать в условиях жесткой цензуры, с которой он столкнулся в "Клубе веселых и находчивых". Оказалось, что согласовать свои шутки с Александром Масляковым крайне затруднительно ввиду довольно избирательного подхода, который практикует легендарный ведущий.