Сколько получает Лолита за выступления в театре: СМИ раскрыли сумму гонорара

Сколько получает Лолита за выступления в театре: СМИ раскрыли сумму гонорара
Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка имеет массу обязательств по контракту

В 2021 году Лолита Милявская запомнилась поклонникам, в основном, ярким образом в премьере "Женитьбы", поставленной Юрием Грымовым. Произведение стало итогом переплетения произведений Чехова, Гоголя и Островского. А сама Лолита играет главную роль: ей достался образ вечной невесты, которая тщетно пытается обрести супружеское счастье. 

СМИ выяснили детали финансовой составляющей: оказалось, что театр продлил контракт с Милявской. За роль невесты Агафьи Тихоновой ей выплатят 380 тыс. рублей. По документам, гонорар складывается из заработка за все семь спектаклей – по 54 с лишним тысячи рублей каждый.

Артистка за эти деньги обязуется исполнять роль (критерии игры  определяет режиссер-постановщик), появляться в театре по вызову заведующего труппой, отказываться от контрактов, которые могут стать помехой постановке, а также соблюдать прочие условия.

Отдельный пункт договора гласит, что песни артистки с прочей интеллектуальной собственностью уже включены в сумму гонорара. А оценивают уровень исполнения Милявской в спектакле на основе спецэкспертизы, проводимой следующие три дня после выхода на сцену. 

Оказалось, что артисты могут получать куда больше. К примеру, Ольга Бузова за выход на сцену в спектакле "Чудесный грузин" получала за выход 177 тысяч рублей, плюс 35 тыс. в час за репетицию.

Кстати, у Бузовой условия контракта куда менее демократичны: Ольга не может менять внешность и вступать в конфликт с коллегами, должна появляться на репетициях за пятнадцать минут до начала и за час – до самого спектакля. Каждая провинность звезде "Дома-2" обходится в 10% от суммы гононаров.

Недавно Милявская решила эпатировать людей в аэропорту, устроив перфоманс на досмотре.

Источник: kp.ru ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров
По теме

Новак высказался со судьбе украинской ГТС после 2024 года

Киев очень беспокоит перспектива лишиться транзита газа из РФ

Боррель оценил предложения России к НАТО: "Так делают только победители"

Дипломат негативно отнесся к требованию о нерасширении альянса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей