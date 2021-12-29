Артистка имеет массу обязательств по контракту

В 2021 году Лолита Милявская запомнилась поклонникам, в основном, ярким образом в премьере "Женитьбы", поставленной Юрием Грымовым. Произведение стало итогом переплетения произведений Чехова, Гоголя и Островского. А сама Лолита играет главную роль: ей достался образ вечной невесты, которая тщетно пытается обрести супружеское счастье.

СМИ выяснили детали финансовой составляющей: оказалось, что театр продлил контракт с Милявской. За роль невесты Агафьи Тихоновой ей выплатят 380 тыс. рублей. По документам, гонорар складывается из заработка за все семь спектаклей – по 54 с лишним тысячи рублей каждый.

Артистка за эти деньги обязуется исполнять роль (критерии игры определяет режиссер-постановщик), появляться в театре по вызову заведующего труппой, отказываться от контрактов, которые могут стать помехой постановке, а также соблюдать прочие условия.

Отдельный пункт договора гласит, что песни артистки с прочей интеллектуальной собственностью уже включены в сумму гонорара. А оценивают уровень исполнения Милявской в спектакле на основе спецэкспертизы, проводимой следующие три дня после выхода на сцену.

Оказалось, что артисты могут получать куда больше. К примеру, Ольга Бузова за выход на сцену в спектакле "Чудесный грузин" получала за выход 177 тысяч рублей, плюс 35 тыс. в час за репетицию.

Кстати, у Бузовой условия контракта куда менее демократичны: Ольга не может менять внешность и вступать в конфликт с коллегами, должна появляться на репетициях за пятнадцать минут до начала и за час – до самого спектакля. Каждая провинность звезде "Дома-2" обходится в 10% от суммы гононаров.

Недавно Милявская решила эпатировать людей в аэропорту, устроив перфоманс на досмотре.