Играет в шахматы и учит иностранные языки: Малахов похвастался успехами сына-вундеркинда

Играет в шахматы и учит иностранные языки: Малахов похвастался успехами сына-вундеркинда
Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Ребенок даже сам делает по утрам зарядку

Популярный российский ведущий Андрей Малахов вместе с супругой Натальей воспитывает четырехлетнего Сашу. Не так давно сыну журналиста исполнилось четыре года.

Шоумен рассказал об успехах своего наследника: ребенок смышленный не по возрасту и весьма активный. Уже сейчас он играет в шахматы и занимается изучением иностранного языка.

Кумиры Саши, на удивление, не супергерои "Марвел" – папа утверждает, что сын признает теперь только русских богатырей Алешу Поповича и Добрыню Никитича. Стал поклонником героев былинного эпоса после того, как бабушка ему показала пару мультфильмов. Саша вдохновился и захотел стать таким же брутальным: начал самостоятельно делать утреннюю зарядку.

А недавно мальчик рассказал доктору о том, как сильно повлияли на него богатыри. Медик посоветовала ребенку сходить в Третьяковскую галерею, чтобы увидеть картину Васнецова. А сын в ответ рассказал, что там уже был, однако никаких богатырей на картине не видел. В диалог вмешался сам Малахов: признался, что осматривался с сыном только в новом здании. 

"Саша очень серьезно заявил: "Папа, мы обязательно должны увидеть картину". Так что в ближайших планах у нас Третьяковка в Лаврушинском", – рассказал Андрей.

Ведущий не может до сих пор определить, на кого же похож сын: одни утверждают, что видят перед собой просто копию отца, другие же говорят, что у Саши мамино лицо. Ребенка все любят: он обласкан и всегда находится в центре внимания. Понимает, что взрослые вертятся вокруг него, и уже научился манипулировать семьей. Знает, какой подход практиковать с каждым.

Ранее российский актер рассказал о "подставах", которые Малахов якобы устраивает на своих ток-шоу.

Источник: Wday ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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