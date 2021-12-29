Артист заявил, что чувствует себя отлично

Художественный руководитель, актер драматического Театра Наций Евгений Миронов прокомментировал сообщения о потасовке, которая, по недавним сообщениям в социальных сетях, произошла сегодня в Москве с участием самого звездного артиста.

Актер дал комментарий журналистам, поспешив опровергнуть публикацию, породившую слухи о пьяной драке, в которой участвовал будто бы сам Миронов. Евгений заявил, что информации этой верить не стоит, и никакой потасовки вовсе не было. А чувствует он себя замечательно, несмотря на появившиеся сообщения о попойке.

"Нет, это чушь. Все отлично. Это просто ерунда", – приводит телеканал "Звезда" ответ Миронова на просьбу прокомментировать ситуацию.

Евгений также поздравил журналистов по телефону с наступающим Новым годом – этим и решил ограничиться.

Несколькими часами ранее в социальной сети Telegram появилась информация, что Евгений Миронов якобы принял участие в пьяной драке, которая произошла прямо в стенах его Театра Наций. Источник также утверждал, что на тот момент именитый артист находился в нетрезвом состоянии, а конфликт перерос в массовую потасовку: троих участников пришлось разнимать сотрудникам правоохранительных органов, которых вызвал перепуганный беспорядком персонал культурного учреждения на место происшествия. Однако сам артист опроверг информацию.

Осенью в Сети появились сообщения о драке, в которой непосредственное участие принял известный киноактер Михаил Пореченков. Однако официального подтверждения информации не последовало. По данным СМИ, во время гастролей Михаил повздорил с одним из жителей Салехарда, который находился вместе с ним в автобусе по пути в аэропорт. После словесной ругани начался кулачный бой.