Актриса похвасталась весьма неплохими навыками

Звездная актриса Светлана Ходченкова уже долгие годы занимается танцами на шесте, поражая публику своей безупречной формой. Много лет артистка российского кино радует поклонников своей гибкостью и акробатическими навыками.

Вот и недавно Светлана решила напомнить верным поклонникам, что ее фигура по-прежнему прекрасна – в социальных сетях звезда опубликовала фотографию, на которой стоит рядом с шестом. Свои навыки Ходченкова, конечно, демонстрирует в обуви для стриптиза. Именно на высоких каблуках женщина и решила запечатлеть себя в личном блоге на радость подписчикам.

На выложенном в Instagram фото Ходченкова позирует в леотарде, на который нарочито небрежно накинула рубашку, связав ее узлом в области живота – ни у кого не должно возникнуть сомнений в отменности ее фигуры. Для того, чтобы избежать травм, звезда натянула надколенники.

Поклонников восхитили длинные ноги звезды: Светлана собрала массу восторженных комментариев под постом. Подписчикам пришелся снимок явно по душе. Многие потребовали продолжения и динамики: увидеть фото – одно, а оценить навыки на пилоне – совершенно другое.

"Разноплановая, отличная, очень красивая актриса! Исполнения всех ваших желаний!", "Брутально", "Настоящая кошка", "Ну просто сногсшибательно", "Опасная", – пишут под постом восторженные поклонники.



Кстати, танцы на пилоне завоевывают популярность у многих звезд отечественного шоу-бизнеса: как пишут СМИ, не так давно свои успехи в этой области продемонстрировала певица Анна Седокова. А несколько дней назад она опубликовала весьма интимное фото.