"Настоящая кошка": Ходченкова собрала восторженные отзывы после танцев на пилоне

"Настоящая кошка": Ходченкова собрала восторженные отзывы после танцев на пилоне
Светлана Ходченкова. Фото: Lev Ilyin/www.globallookpress.com
Актриса похвасталась весьма неплохими навыками

Звездная актриса Светлана Ходченкова уже долгие годы занимается танцами на шесте, поражая публику своей безупречной формой. Много лет артистка российского кино радует поклонников своей гибкостью и акробатическими навыками.

Вот и недавно Светлана решила напомнить верным поклонникам, что ее фигура по-прежнему прекрасна – в социальных сетях звезда опубликовала фотографию, на которой стоит рядом с шестом. Свои навыки Ходченкова, конечно, демонстрирует в обуви для стриптиза. Именно на высоких каблуках женщина и решила запечатлеть себя в личном блоге на радость подписчикам.

На выложенном в Instagram фото Ходченкова позирует в леотарде, на который нарочито небрежно накинула рубашку, связав ее узлом в области живота – ни у кого не должно возникнуть сомнений в отменности ее фигуры. Для того, чтобы избежать травм, звезда натянула надколенники. 

Поклонников восхитили длинные ноги звезды: Светлана собрала массу восторженных комментариев под постом. Подписчикам пришелся снимок явно по душе. Многие потребовали продолжения и динамики: увидеть фото – одно, а оценить навыки на пилоне – совершенно другое.

"Разноплановая, отличная, очень красивая актриса! Исполнения всех ваших желаний!", "Брутально", "Настоящая кошка", "Ну просто сногсшибательно", "Опасная", – пишут под постом восторженные поклонники.

Кстати, танцы на пилоне завоевывают популярность у многих звезд отечественного шоу-бизнеса: как пишут СМИ, не так давно свои успехи в этой области продемонстрировала певица Анна Седокова. А несколько дней назад она опубликовала весьма интимное фото.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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