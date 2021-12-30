Варшавер продолжает воевать с памятью покойного мэтра

Выдающийся советский и российский режиссер, худрук "Ленкома" Марк Захаров покинул этот мир два года назад. После смерти знаменитости известный культурный деятель Марк Варшавер стал директором театра с расширенными полномочиями. С тех пор, по словам наследницы Захарова Александры, последний ведет непримиримую борьбу с ней и памятью ее почившего отца.



Александра Захарова утверждает, что нынешний директор театра всегда ненавидел выдающегося режиссера. Как только он умер, Варшавер восторжествовал и теперь хочет расправиться с добрым именем создателя культовых советских кинолент "Тот самый Мюнхгаузен", "Обыкновенное чудо", "Формула любви", "12 стульев" и других.

"Он хочет уничтожить имя моего отца", – делится переживаниями артистка.

Захарова подчеркнула, что выдающиеся тезки никогда не ладили. Культурных деятелей связывали исключительно рабочие отношения. Никакого намека на дружбу или хотя бы доброе расположение между ними не было. Более того, покойный кинорежиссер еще при жизни опасался, что недруги могут "отжать" у него театр.

После смерти мэтра положение самой Александры оставляет желать лучшего. Захарова пожаловалась, что Варшавер фактически устроил настоящую травлю актрисы. Директор "Ленкома" заверяет, что знаменитость не пользуется популярностью у зрителей, на ее спектакли якобы никто не покупает билеты. Однако на самом деле невозможно проверить, так ли это. Александра чувствует, что находится в опасности, один из ее знакомых даже заявил:

"Удивительно, что ты еще живая".

Захарова не знает, как сложится ее жизнь и карьера в будущем, однако сейчас она ощущает небывалое давление со стороны нынешнего директора "Ленкома".

К слову, недавно Варшавер рассказал настоящую причину ухода известной актрисы Амалии Мордвиновой из "Ленкома". По его версии, знаменитость вела себя неподобающим образом.