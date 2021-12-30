Фирсов признался, что решил поступить по совести

Сегодня, 30 декабря, свой день рождения могла бы отпраздновать знаменитая российская певица Валентина Легкоступова. К сожалению, жизнь звезды трагически оборвалась в прошлом году. После этого вокруг наследства артистки начались неприглядные разборки. Однако недавно вдовец знаменитости Юрий Фирсов отказался от положенной ему доли. Теперь он также уточнил, какую сумму мог бы положить на свой счет, если бы был менее совестливым.



Стоит отметить, что скорбь и сожаление по поводу безвременно покинувшей этот мир исполнительницы хита "Ягода-малина" были серьезно подпорчены громким скандалом вокруг оставленных ею богатств. После кончины знаменитости все только и говорили о том, что ее супруг яхтсмен Фирсов может быть виноват в смерти певицы. Масло в огонь подливает тот факт, что возлюбленные пробыли в законном браке всего 40 дней. При этом после трагедии Юрий заявил, что будет претендовать на наследство.

Впрочем, сейчас, по прошествии времени мужчина одумался. Он решил отказаться от богатств, которые причитаются ему по закону. В беседе с журналистами интернет-издания News.ru Юрий сообщил, во сколько оценивается его супружеская доля. Оказалось, что вдовец имеет полное право на часть собственности Легкоступовой, которая в переводе на рубли составляет целых 11 миллионов.

Однако Фирсов снимает все свои претензии на наследство покойной знаменитости. Он подчеркнул, что делает этот шаг в память о любимой женщине. Мужчина считает, что Валентина одобрила бы его поступок – заработанные при жизни деньги должны достаться ее ближайшим родственникам. Также Юрий рассказал, что специально приехал в Москву к дню рождения покойной артистки, чтобы почтить ее память и сходить на могилу.

Впрочем, некоторые не верят в искренность слов безутешно вдовца. Например, звездный адвокат Сергей Жорин предполагает, что таким образом Фирсов попытался напомнить о себе.