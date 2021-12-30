Комик считает, что руководство КВН должно радоваться появлению похожей передачи

Популярная развлекательная телепередача "Игра" совсем недолго продержалась на голубом экране. По официальной версии, проект свернули из-за буйства коронавирусной инфекции, однако поговаривают, что причиной могло стать недовольство Александра Маслякова, которого взбесил очевидный плагиат формата его детища КВН. Однако звезда приостановленного шоу Илья Макаров считает, что квнщикам стоило бы поблагодарить своих более современных коллег за продвижение такого типа развлекательных проектов.



В целом Макаров считает, что "Игру" нельзя назвать откровенным плагиатом "Клуба веселых и находчивых". Юморист обратил внимание, что на новом телепроекте не было таких традиционных для КВН элементов, как приветствие и разминка. А значит, передача существенно отличается от своего предшественника.

Макаров также прошелся по легендарному юмористическому шоу. Комик считает, что проект давно нуждается в серьезной модернизации. По словам Ильи, в последнее время складывается впечатление, что КВН "пора спасать". Так что появление такого похожего шоу должно было быть приятным для руководства Клуба. Юморист заявил, что новый телепроект был создан "больше из уважения к КВН".

Хотя, как бы там ни было, Илья стоит на том, что в "Игре" используется другая схема выступлений, так что не стоит называть эту юмористическую передачу откровенным повтором.

"Посмотрите и сравните", – призывает артист.

Кстати, недавно стало известно, что станет с телепроектом после скандала с Масляковым. Организаторы пока не собираются закрывать передачу.