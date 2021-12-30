Молодые люди явно находятся в теплых отношениях

Недавно сферу шоу-бизнеса потрясла новость о том, что знаменитый российский певец Григорий Лепс разводится со своей супругой Анной Шаплыковой. Позже в прессе поползли слухи о том, что причиной развала звездного семейства стало появление о у Анны нового возлюбленного. Любопытно, что предполагаемого сердцееда недавно заметили в компании известной певицы Анны Калашниковой.



Стоит отметить, что в личной жизни Калашниковой тоже, возможно, все не так хорошо. По крайней мере, наблюдательные фанаты заметили, что артистка уже давно не появляется в свете со своим гражданским супругом, банкиром Иваном Семеновым. Некоторые считают, что трещина в отношениях появилась после скандала с суррогатной матерью, которая отказалась помогать паре в рождении общего ребенка.

А теперь и вовсе артистка демонстрирует всем свои теплые отношения с молодым человеком, который раньше работал моделью. Красавец Дмитрий Савчук совсем недавно стал героем скандальных публикаций в прессе. По слухам, молодой человек отдыхал на Мальдивах вместе с бывшей супругой исполнителя легендарных хитов "Рюмка водки", "Я тебе не верю", "Я уеду жить в Лондон" и других.

Калашникова выложила на своей странице в социальной сети кадры с молодым человеком, которые могут натолкнуть некоторых на мысли о новом романе в сфере шоу-бизнеса.

Впрочем, в беседе с изданием "Комсомольская правда" продюсер Алина Красная заявила, что Дмитрий является братом Прохора Шаляпина, поэтому давно знаком с Анной и просто поддерживает дружеские отношения с известной певицей.