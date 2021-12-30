Умерла звезда сериала "Каменская"

Умерла звезда сериала "Каменская"
кадр из фильма "Рядом с вами" (1967)
Жизнь знаменитости оборвалась на 83-м году

В культурной сфере произошло очередное несчастье. Этот мир покинул известный советский и белорусский актер Владимир Поночевный. Земной путь прославленного артиста оборвался накануне, 29 декабря.

Больше всего российским зрителям Поночевный запомнился своими блистательными ролями в нашумевших телесериалах "Каменская" и "Государственная граница". Талантливая игра белорусского артиста навсегда сделала его любимцам телезрителей.

Информация о трагическом событии появилась на сайте "Кино-театр.ру". В форуме для обсуждений написали, что артиста не стало 29 декабря в 7 утра. По указанным данным, Поночевный оказался очередной жертвой пресловутой коронавирусной инфекции. Пожилой актер не смог справиться с последствиями заболевания, которые обрушились на его организм.

Когда состоится прощание с любимцем публики, и где будет захоронен Владимир Федорович, пока неизвестно. В ближайшее время представители артиста должны предоставить всю необходимую информацию тем, кто захочет почтить память знаменитости и проводить его в последний путь.

Будущий известный артист появился на свет летом 1939 года. Владимир Федорович отучился в престижном московском вузе ВГИК, после чего блистал в таких кинолентах, как "Руины стреляют…", "Сыновья уходят в бой" и других.

Источник: Кино-театр.ру ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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