Пользователям Сети стало жалко хищника

В новогоднюю ночь на телеканале ТНТ покажут праздничный выпуск Comedy Club, в котором приняла участие певица Ольга Бузова. Бывшая звезда "Дома-2" должна была выполнить непростое задание – спеть собственную песню, сидя верхом на живом тигре. Общественность возмутил тот факт, что бедное животное поместили в такие стрессовые условия.

Отрывок проекта на своей странице в Instagram опубликовал дрессировщик Эдгард Запашный. Именно он со своим братом Аскольдом привез хищника на съемки. Когда ведущий Comedy Club Павел Воля рассказал Бузовой, что она должна делать, телеведущая впала в панику.

Эдгар в шутку отметил, что Ольге желательно попадать в ноты, так как у тигра очень хороший слух. После этого на глаза телеведущей надели маску и предложили ей исполнить хит "Танцуй под Бузову".

В момент выступления лицо знаменитости показывали крупным планом. Несложно заметить, что артистке было невероятно страшно.

В разделе комментариев подписчики раскритиковали руководство телеканала ТНТ и других организаторов этого номера.

"Живодерство… Ради хайпа… Все возвращается бумерангом", "Тигра жалко, нервный срыв от таких дам. Дайте тигру больше мяса после таких испытаний!", "Зачем так мучать животных", "Тигр в шоке! Бедная киса", – отметили интернет-пользователи.

После увиденного некоторые предложили написать жалобы на телевизионщиков, передает телеканал "360".

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