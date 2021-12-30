Скончалась оперная певица Захаренко

Скончалась оперная певица Захаренко
Фото: pixabay.com
Деятельницы культуры было 83 года

Умерла народная артистка РФ Лидия Захаренко. Трагическую новость сообщили в пресс-службе Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко (МАМТ).

Захаренко не стало в среду, 29 декабря. Деятельница культуры ушла из жизни в возрасте 83 лет. Причины ее кончины неизвестны. 

Лидия Константиновна являлась солисткой оперной труппы МАМТ. В учреждении культуры артистка проработала с 1966 по 2017 годы.

"Лидия Константиновна обладала голосом широчайшего диапазона и исполняла партии как для сопрано, так и для меццо-сопрано", - говорится в некрологе.

Представители театра выразили искренние соболезнования родным и близким Захаренко.

Оперная певица родилась 7 июля 1938 года на Украине. С 1959 по 1960 годы деятельница культуры училась в Харьковской консерватории. В 1966 году она выпустилась из Московской государственной консерватории.

Артистка ездила с гастролями по России и зарубежным странам. Лидия Константиновна выступала как на телевидении, так и на радио. 

Источник: Московский академический музыкальный театр им. Станиславского и Немировича Данченко ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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