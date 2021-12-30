Чуть не сняли с рейса: дочь Заворотнюк попала в скандал в аэропорту
Анна Заворотнюк решила слетать на пару дней в Петербург с друзьями. Поездка звезде запомнилась не приятными впечатлениями, а скандалом, в который она угодила в ходе регистрации в Пулково. Оказывается, ребята опоздали на рейс, потому что сначала собирались ехать в Москву поездом. Но обстоятельства заставили сесть на самолет. Правда, Анну никто не пускал на борт.
С самого начала что-то не ладилось: компания, с которой Анна проводила время в Петербурге, опоздала на регистрацию – пришлось потрудиться, чтобы сесть на борт. При входе Заворотнюк столкнулась с грубой женщиной: та нецензурно заявила, что багаж не соответствует допустимым габаритам, поэтому придется поменять судно.
Улететь домой получилось, однако злоключения на этом не закончились: Анна потеряла свой чемодан. Пришлось несколько часов проводить в терминале. Тогда персонал предложил ей отправить вещи курьером. Помогли друзья: оставили адрес, по которому багаж должны были доставить.
Проблемы на этом не закончились. Доставщик разразился по телефону руганью, заявив, что у него возникли проблемы с адресом. Тогда Анна решила забрать чемодан сама. А курьер вернул чемодан ее подруге: вытащил груз и ушел, напоследок пнув ногой надоевшую кладь.
Заворотнюк с иронией заявила, что теперь потрепанный жизнью чемодан придется брать на сеанс к психологу: после такой истории нужно кому-то рассказать о стрессовой ситуации.
Днем ранее шоумен Дмитрий Соколов рассказал, что не смог вылететь из России в Таиланд из-за штрафа, который образовался перед приставами. Актеру пришлось покупать новые билеты.
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