Мороз и грязные улицы: Панин поделился впечатлениями о России после возвращения

Мороз и грязные улицы: Панин поделился впечатлениями о России после возвращения
Алексей Панин. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер подчеркнул, что надолго здесь оставаться не собирается

Пару дней назад Андрей Панин вернулся в Россию, поразив поклонников своей одухотворенной печалью – некогда веселый персонаж вдруг сильно загрустил. Такое впечатление на него произвела Родина.

Напомним, в прошлом году Панин переехал вместе с дочкой и дамой своего сердца в Испанию. Однако Андрей довольно часто возвращался домой по рабочим делам. Хотя прошлый Новый год актер провел в той же Испании, на этот раз он решил прилететь на Родину. 

Русские поля привели Андрея в удручающее состояние – ни какой ностальгии и теплых чувств, а сплошное раздражение. Своими эмоциями Чацкий нашего времени решил поделиться в социальных сетях с верными поклонниками. В одном из московских кафе Панин заявил, что по-прежнему не в восторге от Родины и никакой радости от нее не испытывает.

Панин подчеркнул "для особо одаренных", что его возвращение – никакое не возвращение, а просто поездка с дочкой на Новый год.

"Мы приехали и уже двадцать раз пожалели, потому что ходить по нечищеным улицам мне нравится меньше, чем по сухому асфальту и не портить обувь. И в 22 градуса мороза тоже не очень приятно двигаться по Москве мелкими перебежками", – заявил расстроенный артист.

Хотя Андрей признался, что прилетел домой не только отдыхать и предаваться праздности с родными и близкими – не так давно дочке выдали паспорт гражданина РФ. А, кроме восторженных отзывов и слов поддержки, в комментариях под публикациями нашлись и те интернет-пользователи, которые порекомендовали возвращаться звезде назад, в родную Испанию. Оказалось, кто-то из подписчиков не сильно скучал по Андрею.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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