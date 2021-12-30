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Избранница телеведущего Дмитрия Шепелева Екатерина Тулупова поделилась с подписчиками в Instagram фото, на котором она кормит новорожденного сына Тихона грудью.
Напомним, Шепелев и Тулупова стали родителями 26 марта этого года. К моменту появления на свет общего ребенка супруги воспитывали детей от предыдущих отношений. Так, у Дмитрия остался сын Платон от покойной певицы Жанны Фриске, а Екатерина растила дочь Ладу.
В разделе "сторис" жена телеведущего решила поделиться некоторыми памятными моментами уходящего года. На одном из снимков Тулупова запечатлена во время кормления малыша. Женщина не постеснялась показать пользователям Сети достаточно личное фото.
В кадре Екатерина предстала в черном бюстгальтере. Пока маленький Тихон спокойно ест, она решила полакомиться гамбургером. Избранница Шепелева смотрит в камеру и довольно улыбается.
Также женщина поделилась умилительным снимком сына. На черно-белом фото можно увидеть крохотные ножки ребенка.
"Мои будни проходили под девизом: ешь, спи, корми", – написала Тулупова.
В следующих "сторис" Екатерина рассказала, что когда Тихону исполнилось три месяца, они всей семьей отправились в путешествие.
К слову, Платон и Лада отлично приняли нового члена семьи. Как ранее рассказывал Дмитрий, дети с удовольствием нянчатся с братиком.
Ранее появилась информация, что родители Фриске продолжат судиться с Шепелевым из-за квартиры.
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