Женщина опубликовала несколько памятных снимков

Избранница телеведущего Дмитрия Шепелева Екатерина Тулупова поделилась с подписчиками в Instagram фото, на котором она кормит новорожденного сына Тихона грудью.

Напомним, Шепелев и Тулупова стали родителями 26 марта этого года. К моменту появления на свет общего ребенка супруги воспитывали детей от предыдущих отношений. Так, у Дмитрия остался сын Платон от покойной певицы Жанны Фриске, а Екатерина растила дочь Ладу.

В разделе "сторис" жена телеведущего решила поделиться некоторыми памятными моментами уходящего года. На одном из снимков Тулупова запечатлена во время кормления малыша. Женщина не постеснялась показать пользователям Сети достаточно личное фото.

В кадре Екатерина предстала в черном бюстгальтере. Пока маленький Тихон спокойно ест, она решила полакомиться гамбургером. Избранница Шепелева смотрит в камеру и довольно улыбается.

Также женщина поделилась умилительным снимком сына. На черно-белом фото можно увидеть крохотные ножки ребенка.

"Мои будни проходили под девизом: ешь, спи, корми", – написала Тулупова.

В следующих "сторис" Екатерина рассказала, что когда Тихону исполнилось три месяца, они всей семьей отправились в путешествие.

К слову, Платон и Лада отлично приняли нового члена семьи. Как ранее рассказывал Дмитрий, дети с удовольствием нянчатся с братиком.

Ранее появилась информация, что родители Фриске продолжат судиться с Шепелевым из-за квартиры.