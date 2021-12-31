Артист заявил, что относится к потере философски

Уходящий год оказался настоящим моральным потрясением для Прохора Шаляпина. Сначала артист встретил свою возлюбленную Татьяну Дэвис, а затем она скончалась от последствий коронавирусной инфекции – всего через пару месяцев после пышной свадьбы.

Артист пытает справиться с горем с помощью творчества – хочет почаще блистать на экране. С тем и намерен двигаться дальше после потери возлюбленной.

Многие, кстати, продолжают упрекать знаменитость: мол, Прохор сразу же забыл про покойную жену и теперь живет на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая. Шаляпин продолжает публиковать в социальных сетях фотографии с праздным образом жизни.

Оказалось, что социальные сети вовсе не отражают истинное состояние артиста: в душе он глубоко скорбит, а потеря Татьяны стала для него ударом в самое сердце. Прохор носит глубоко в груди нож, который не так просто достать. А, вспоминая про Татьяну, чувствует, как тот со скрежетом поворачивается, причиняя невообразимые муки.

"Все мы идем к Богу, и у каждого свой черед. Я отношусь к потере философски. Не знаю, как комментировать", – признался артист, тщетно пытаясь скрыть свое горе.

Финалист "Фабрики" считает, что коронавирус унес жизнь его любимой Татьяны. А ее жизнь уже не вернуть. Поэтому нужно работать над собой и идти дальше.

"У меня год был разный: экстремальный, трагический, радостный", – признался артист журналистам.

Ранее Шаляпина обвинили в поддельной любви к древности, заявив, что артист таким образом лишь пытается обеспечить себя.