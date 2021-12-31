Певец резко отказался брать ребенка из детдома

Победитель "Суперстара" Шура дал интервью Алене Жигаловой, где поделился своими мыслями по поводу отцовства. Артист отметил, что в подготовке ему уже оказала помощь телеведущая Лера Кудрявцева.

Журналистка напомнила, что Шура как-то заявлял, что намерен прибегнуть к услугам суррогатной матери, когда будет готов стать родителем. В ответ певец указал, что обязательно сообщит о радостном событии, но пока ничего не загадывает – первым делом он собирается решить квартирный вопрос.

Он рассказал, что Кудрявцева нашла клинику, которая согласилась подобрать будущую мать для ребенка артиста, однако стать отцом он пока не может – не хватает денег для создания достойной жизни наследника.

"Я не Басков, не Киркоров, у меня нет таких заоблачных гонораров", – отметил певец.

При этом Шура категорически против того, чтобы брать детей из детских домов. Он вспомнил, что однажды стал свидетелем ужасного зрелища: когда мать на две недели отдала его в учреждение, одну из девочек удочерили, но на следующий день вернули. По его словам, это издевательство над ребенком.

К тому же, он переживает, что чужого дитя нельзя ни ругать, ни наказывать. Артист рассказал, что одни его знакомые когда-то взяли детей из детдома, а после "всю жизнь перед ними на цырлах ходили".

Ранее СМИ писали об истериках Шуры во время участия в "Суперстаре".