Кудрявцева помогла Шуре стать отцом

Кудрявцева помогла Шуре стать отцом
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Певец резко отказался брать ребенка из детдома

Победитель "Суперстара" Шура дал интервью Алене Жигаловой, где поделился своими мыслями по поводу отцовства. Артист отметил, что в подготовке ему уже оказала помощь телеведущая Лера Кудрявцева.

Журналистка напомнила, что Шура как-то заявлял, что намерен прибегнуть к услугам суррогатной матери, когда будет готов стать родителем. В ответ певец указал, что обязательно сообщит о радостном событии, но пока ничего не загадывает – первым делом он собирается решить квартирный вопрос. 

Он рассказал, что Кудрявцева нашла клинику, которая согласилась подобрать будущую мать для ребенка артиста, однако стать отцом он пока не может – не хватает денег для создания достойной жизни наследника. 

"Я не Басков, не Киркоров, у меня нет таких заоблачных гонораров", – отметил певец.

При этом Шура категорически против того, чтобы брать детей из детских домов. Он вспомнил, что однажды стал свидетелем ужасного зрелища: когда мать на две недели отдала его в учреждение, одну из девочек удочерили, но на следующий день вернули. По его словам, это издевательство над ребенком.

К тому же, он переживает, что чужого дитя нельзя ни ругать, ни наказывать. Артист рассказал, что одни его знакомые когда-то взяли детей из детдома, а после "всю жизнь перед ними на цырлах ходили". 

Ранее СМИ писали об истериках Шуры во время участия в "Суперстаре". 

Источник: Алена, блин! ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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