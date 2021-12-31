Представители шоу назвали произошедшее ошибкой

В канун Нового года вокруг программы "Модный приговор" разгорелся скандал. Вместе с волонтерами телевизионщики решили поздравить детей, страдающих от онкологии, взяв все расходы на себя. Однако в отправленном ими мешке оказались пустые коробки.

Продюссер "Модного приговора" Илья Кривицкий в беседе с изданием "Подъем" объяснил произошедшее. По его словам, в рамках акции было необходимо собрать 30 подарков – их доставили адресатам. Позже выяснилось, что в центре им. Блохина ожидали в десять раз больше презентов. Пустые коробки, указал он, оказались в поздравительном мешке по ошибке.

"Поскольку речь идёт о детях, мы исправим ситуацию и отправим в центр необходимое количество подарков, так, чтобы хватило на всех. Мы на прямой связи с представителями Центра и договорились о доставке на 3 января", – рассказал он.

Он выразил соболезнования по поводу произошедшего.

О том, что дети получили "пустые" подарки ранее написала одна из волонтеров на своей странице в Instagram.