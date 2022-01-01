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Минувший год оставил неизгладимый след в жизни россиян – скончались любимые многими советские и российские артисты, которые посвятили жизнь творчеству. Вспоминаем самых прославленных знаменитостей, которые умерли в 2021 году.
В первые дни года, 2 января, не стало артиста, исполнившего главную роль в культовой картине "Человек-амфибия". Он умер от последствий коронавируса, ему было 80 лет. После его гибели общественность узнала о наличии у актера внебрачного сына.
Ковид стал причиной и смерти режиссера "Ералаша". Он умер 14 января на 72 году жизни. Спустя несколько месяцев разразился скандал с имуществом покойного – вдова подала в суд на нового гендиректора организации.
Актера "Офицеров" не стало 28 января. Причина смерти – все тот же коронавирус. Вдова артиста рассказывала, что в последние дни в больнице он вместе с медперсоналом пел песню из кинофильма, пытаясь вспомнить слова – так боялся подвести публику на праздновании 9 мая.
Артист в последние годы избегал публичности – свою смерть он встретил дома. Причиной его кончины стала сердечная недостаточность. Звезде "Иронии судьбы" было 82 года. В одном из последних интервью он жаловался, что принесшую ему популярность картину давно пора перестать показывать каждые новогодние праздники.
Радистка Кэт умерла 22 февраля на 75 году жизни. Родные не стали рассказывать публике подробности, однако журналисты выяснили, что последние мгновения актриса встретила на операционном столе – у нее не выдержало сердце.
Глава театра "Русской антрепризы" ушел из жизни 9 апреля. Ему было 82 года. Он страдал от последствий перенесенной коронавирусной инфекции.
Худрука театра "Ромэн" не стало 2 июля после продолжительной болезни. Кончина мужа сильно ударила по его супруге, актрисе Тамилле Агамировой, с которой он прожил 62 года. Через два месяца она ушла вслед за ним.
5 июля умер знаменитый режиссер картины "Москва слезам не верит". Он долгое время вместе с супругой лежал в больнице с коронавирусом.
Лидера группы "Звуки Му" не стало 15 июля. Последние дни он провел в ковидной больнице в Коммунарке в тяжелом состоянии.
Советская актриса умерла еще в конце октября, однако общественности об этом сообщили лишь на второй неделе ноября. Последние годы она страдала от потери зрения и жила в доме престарелых.
Писатель-сатирик умер 12 ноября от сердечной недостаточности. Ему было 75 лет. Последние дни, как рассказал его зять, были крайне тяжелыми для артиста.
20 ноября скончался актер, получивший большую популярность после картины "Ширли-мырли". Он долгое время боролся с коронавирусом в больнице. После его смерти разразился скандал. Лариса Гузеева заявила, что слова родственников о наличии у артиста прививок от ковида – ложь. Позже появилась информация, что якобы Гаркалин купил сертификат о вакцинации. В итоге, после опровержения родственников, Гузеева призналась, что соврала, однако ее близкие знакомые в это не верят.
Актриса умерла после продолжительной борьбы с болезнью 21 ноября, ей было 75 лет. Кончина произошла спустя месяц гибели ее бывшей подруги Малявиной. К слову, Русланова до конца дней считала, что та наложила на нее проклятие.
Музыкант умер 26 ноября – спустя несколько дней после съемок выпуска шоу "Голос". В последнее время его состояние сильно ухудшилось после перенесенного коронавируса. Артиста привозили в студию на лежанке, а на месте дежурили врачи. Последние моменты он встретил с поклонницей, жена вместе с детьми была за городом.
Актрисы "Белорусского вокзала" не стало 3 декабря. Ей было 92 года. В последние дни бабушке телеведущего Ивана Урганта было тяжело передвигаться, за ней ухаживала сиделка.
Создатель "Кинотавра" умер на 76 году жизни. Кончину он встретил в больнице, куда попал после приступа. Еще при жизни он категорически запретил коллеге Леониду Ярмольнику приходить на прощание в случае своей смерти – они долгие годы враждовали по разным версиям: Ярмольник утверждал, что режиссер позволял себе оскорбительные высказывания в адрес его друзей, а Рудинштейн уверял, что его неверно истолковали. При этом о коллеге он отзывался нелестно, заявляя, что тот специально ходит на похороны артистов, чтобы покрасоваться.
Также в 2021 году скончались Нина Агапонова, Игорь Савочкин, Игорь Кириллов, Виктор Евграфов, Александр Стефанович, Ольга Барнет, Андрей Егоров, Татьяна Проценко, Кира Крейлис-Петрова, Владимир Качан, Кахи Кавсадзе, Леонид Борткевич, Денис Карасев.
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