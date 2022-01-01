Большинство из них погубил коронавирус

Минувший год оставил неизгладимый след в жизни россиян – скончались любимые многими советские и российские артисты, которые посвятили жизнь творчеству. Вспоминаем самых прославленных знаменитостей, которые умерли в 2021 году.

Владимир Коренев

В первые дни года, 2 января, не стало артиста, исполнившего главную роль в культовой картине "Человек-амфибия". Он умер от последствий коронавируса, ему было 80 лет. После его гибели общественность узнала о наличии у актера внебрачного сына.

Борис Грачевский

Ковид стал причиной и смерти режиссера "Ералаша". Он умер 14 января на 72 году жизни. Спустя несколько месяцев разразился скандал с имуществом покойного – вдова подала в суд на нового гендиректора организации.

Василий Лановой

Актера "Офицеров" не стало 28 января. Причина смерти – все тот же коронавирус. Вдова артиста рассказывала, что в последние дни в больнице он вместе с медперсоналом пел песню из кинофильма, пытаясь вспомнить слова – так боялся подвести публику на праздновании 9 мая.

Андрей Мягков

Артист в последние годы избегал публичности – свою смерть он встретил дома. Причиной его кончины стала сердечная недостаточность. Звезде "Иронии судьбы" было 82 года. В одном из последних интервью он жаловался, что принесшую ему популярность картину давно пора перестать показывать каждые новогодние праздники.

Екатерина Градова

Радистка Кэт умерла 22 февраля на 75 году жизни. Родные не стали рассказывать публике подробности, однако журналисты выяснили, что последние мгновения актриса встретила на операционном столе – у нее не выдержало сердце.

Рудольф Фурманов

Глава театра "Русской антрепризы" ушел из жизни 9 апреля. Ему было 82 года. Он страдал от последствий перенесенной коронавирусной инфекции.

Николай Сличенко

Худрука театра "Ромэн" не стало 2 июля после продолжительной болезни. Кончина мужа сильно ударила по его супруге, актрисе Тамилле Агамировой, с которой он прожил 62 года. Через два месяца она ушла вслед за ним.

Владимир Меньшов

5 июля умер знаменитый режиссер картины "Москва слезам не верит". Он долгое время вместе с супругой лежал в больнице с коронавирусом.

Петр Мамонов

Лидера группы "Звуки Му" не стало 15 июля. Последние дни он провел в ковидной больнице в Коммунарке в тяжелом состоянии.

Валентина Малявина

Советская актриса умерла еще в конце октября, однако общественности об этом сообщили лишь на второй неделе ноября. Последние годы она страдала от потери зрения и жила в доме престарелых.

Виктор Коклюшкин

Писатель-сатирик умер 12 ноября от сердечной недостаточности. Ему было 75 лет. Последние дни, как рассказал его зять, были крайне тяжелыми для артиста.

Валерий Гаркалин

20 ноября скончался актер, получивший большую популярность после картины "Ширли-мырли". Он долгое время боролся с коронавирусом в больнице. После его смерти разразился скандал. Лариса Гузеева заявила, что слова родственников о наличии у артиста прививок от ковида – ложь. Позже появилась информация, что якобы Гаркалин купил сертификат о вакцинации. В итоге, после опровержения родственников, Гузеева призналась, что соврала, однако ее близкие знакомые в это не верят.

Нина Русланова

Актриса умерла после продолжительной борьбы с болезнью 21 ноября, ей было 75 лет. Кончина произошла спустя месяц гибели ее бывшей подруги Малявиной. К слову, Русланова до конца дней считала, что та наложила на нее проклятие.

Александр Градский

Музыкант умер 26 ноября – спустя несколько дней после съемок выпуска шоу "Голос". В последнее время его состояние сильно ухудшилось после перенесенного коронавируса. Артиста привозили в студию на лежанке, а на месте дежурили врачи. Последние моменты он встретил с поклонницей, жена вместе с детьми была за городом.

Нина Ургант

Актрисы "Белорусского вокзала" не стало 3 декабря. Ей было 92 года. В последние дни бабушке телеведущего Ивана Урганта было тяжело передвигаться, за ней ухаживала сиделка.

Марк Рудинштейн

Создатель "Кинотавра" умер на 76 году жизни. Кончину он встретил в больнице, куда попал после приступа. Еще при жизни он категорически запретил коллеге Леониду Ярмольнику приходить на прощание в случае своей смерти – они долгие годы враждовали по разным версиям: Ярмольник утверждал, что режиссер позволял себе оскорбительные высказывания в адрес его друзей, а Рудинштейн уверял, что его неверно истолковали. При этом о коллеге он отзывался нелестно, заявляя, что тот специально ходит на похороны артистов, чтобы покрасоваться.

Также в 2021 году скончались Нина Агапонова, Игорь Савочкин, Игорь Кириллов, Виктор Евграфов, Александр Стефанович, Ольга Барнет, Андрей Егоров, Татьяна Проценко, Кира Крейлис-Петрова, Владимир Качан, Кахи Кавсадзе, Леонид Борткевич, Денис Карасев.