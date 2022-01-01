Публика не узнала располневшего телеведущего в парике

Россияне обсуждают в соцсетях новогодний концерт на канале "Россия". "Голубой огонек – 2022" понравился далеко не всем – некоторые зрители практически плюются после просмотра. В новогоднюю ночь страну развлекали София Ротару, Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Григорий Лепс, Стас Михайлов и другие звезды.

Одним из ведущих выступил Андрей Малахов. Народ оставил множество комментариев по поводу его внешности. Так, некоторые зрители признались, что не сразу узнали журналиста. Другие переживают, что Малахов болен. Были и предположения о том, что телеведущий решил омолодиться и обратился к пластическому хирургу (орфография и пунктуация авторов сохранены).



"Пусть Малахов поправляется в новом году",

– написала одна из зрительниц, сопроводив комментарий смайлом в виде сложенных рук, который, как считают многие пользователи, означают молитву.

"А он болен? Я почему-то сразу подумала о химиотерапии,увидев его", "пластику сделал", "Что-то я не узнаю Андрюшеньку Малахова . Надеюсь с ним всё в порядке !!!!!" "Молодильных яблочек неудачно поел", "Малахов располнел и в парике".

Были и откровенно грубые комментарии.

"Я вот тоже посмотрела,не пойму что то в нем изменилось.Как то от мужчины мало что осталось", "малахова-хоть иногда к зеркалу подводите,как можно-таким выходить в эфир......его место в грязном белье, а не на праздничных шоу..........."

Впрочем, досталось от зрителей и другим звездам.

"Боже, что заставило Цискаридзе придти в этот вертеп, да еще и запеть????" "София Ротару и Меладзе из старых певцов можно ещё смотреть, остальное все накаченное силиконом уже поднадоело" "Ждала Новогодний огонёк, а получила одни и те же лица, кривляние, силикон, смотреть противно, спасибо, что выложили в ютубе, хочется новых исполнителей",

– пишут разочарованные пользователи.