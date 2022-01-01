Женщина решила раскрыть секрет, который так мучил многих

Избранница известного российского шоумена и телеведущего Дмитрия Шепелева Екатерина Тулупова – человек явно непубличный. Она крайне редко делится с подписчиками в социальных сетях подробностями о личной жизни, не афишируя никакую информацию о семье.

Однако не так давно Екатерина решила, наконец, сделать исключение: в свой микроблог она загрузила фотографии семейной жизни, поделившись с читателями о своем пути в 2021-м году: рассказала, что самым главным событием стало, конечно же, рождение долгожданного ребенка, которого родила от возлюбленного Дмитрия Шепелева. Мальчику нет и года – родился он 26 марта 2021-го.

Недавно малышу исполнилось девять месяцев. За этот период счастливая пара так и не показала в Сети лица своего наследника. Однако Екатерина вдруг решилась и раскрыла секрет. Звезда выложила в социальные сети несколько снимков, на которых отдыхает вместе с малышом на Мальдивах – фото сделано летом, когда ребенку было всего четыре месяца.

На опубликованной фотографии можно разглядеть лицо малыша – блондин с белесыми волосами. Судя по всему, больше пошел в маму, чем в отца – по крайне мере внешне.

А пару дней назад Екатерина поделилась с подписчиками в социальных сетях не менее важной фотографией из семейного архива: на ней она кормит грудным молоком девятимесячного Тихона.

Напомним, у Шепелева еще есть восьмилетний Платон, родившийся в браке от покойной Жанны Фриске. Тулупова тоже состояла в отношениях: Екатерина растит дочь Ладу.