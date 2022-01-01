Шутка от телеведущего пришлась публике по вкусу

На одном из концертов Андрей Норкин выдал политическую шутку о России и Белоруссии. Героями стали Владимир Путин, Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко.

Действие происходит на Арбате в Москве, где расположилось множество магазинчиков с сувенирами. Продавец показывает матрешек туристу и по ходу дела объясняет.

Вот, говорит он иностранцу, политическая матрешка. Да-да, здесь все правильно – сначала Путин, потом идет Медведев, потом снова Путин.

А это, показывает продавец, белорусская матрешка. Вот она вообще не открывается!

Ранее Норкин развеселил россиян шуткой о Ельцине и белорусах.