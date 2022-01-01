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На одном из концертов Андрей Норкин выдал политическую шутку о России и Белоруссии. Героями стали Владимир Путин, Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко.
Действие происходит на Арбате в Москве, где расположилось множество магазинчиков с сувенирами. Продавец показывает матрешек туристу и по ходу дела объясняет.
Вот, говорит он иностранцу, политическая матрешка. Да-да, здесь все правильно – сначала Путин, потом идет Медведев, потом снова Путин.
А это, показывает продавец, белорусская матрешка. Вот она вообще не открывается!
Ранее Норкин развеселил россиян шуткой о Ельцине и белорусах.
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