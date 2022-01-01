До ста лет оставалось совсем чуть-чуть: скончалась знаменитая актриса

Звезда ушла из жизни 1 января

Актриса Бетти Уайт умерла в возрасте 99 лет, сообщают американские СМИ.

Звезда ушла из жизни 1 января в Лос-Анджелесе. Печальную новость журналистам сообщил агент артистки Джеф Витжас.

Актриса прославилась после появления в сериале "Золотые девочки".  После этого она снялась во множестве лент. Одним из известных сериалов с ее участием является "Веселая вдова". Премию Эмми за всю карьеру Уайт получала шесть раз.

Причины смерти пока неизвестны. Дата и место похорон также не названы.

Источник: People ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров

"Лимитчики, москвичи дома отмечают": осаждающий Красную площадь народ вызвал недоумение

Толпы людей собрались у главной достопримечательности столицы в новогоднюю ночь

Сколько получат пенсионеры после 1 января: в ПФР ввели новые правила выплат

Некоторым удвоят размер фиксированной части

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей