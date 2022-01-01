Звезда ушла из жизни 1 января

Актриса Бетти Уайт умерла в возрасте 99 лет, сообщают американские СМИ.

Звезда ушла из жизни 1 января в Лос-Анджелесе. Печальную новость журналистам сообщил агент артистки Джеф Витжас.

Актриса прославилась после появления в сериале "Золотые девочки". После этого она снялась во множестве лент. Одним из известных сериалов с ее участием является "Веселая вдова". Премию Эмми за всю карьеру Уайт получала шесть раз.

Причины смерти пока неизвестны. Дата и место похорон также не названы.