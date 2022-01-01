"Мой маленький человек": Павел Табаков выложил долгожданное фото с дочкой

"Мой маленький человек": Павел Табаков выложил долгожданное фото с дочкой
Павел Табаков. Фото: Lev Ilyin/www.globallookpress.com
Артист решился показать поклонникам наследницу

Наследник легенды российского кино и театра Павел Табаков совсем недавно стал отцом. В прошлом году у него и у его возлюбленной Софьи Синицыной появилась на свет дочка Мия. Практически целый год пара скрывала ребенка, не давая поводов для сплетен. В новый год молодые решили порадовать поклонников и выложить снимки.

Так, в канун нового 2022 года Павел опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram трогательную фотографию с дочкой Мией, прикрепив к публикации поздравление – его он адресовал самой малышке.

"С Новым годом, мой маленький человек", – подписал фотографию российский актер у себя в аккаунте.

Это первая фотография с дочкой, которую Павел решил выложить в социальные сети. Кажется, пишут в Telegram, артист собирался скрывать существование дочки до ее совершеннолетия, однако информация, увы, просочилась в Интернет. Своей маме Марине Зудиной Табаков сообщил, что та стала бабушкой, уже постфактум. 

Мама малышки Софья Синицына выложила в свой микроблог странную публикацию – новогоднее утро началось с селедки под шубой, звезда также предложила своим подписчикам полюбоваться на синяки, оставленные на теле. Происхождение этих травм неизвестно – Софья ограничилась парой фраз, написав, что желает доброго утра "всем присутствующим в этой группе".

Впрочем, о постироничном андеграунде Софьи известно давно – как-то в микроблоге она рассказала, что дочку назвали в честь аэропорта Майми (Miami International Airport – прим. ред.). Было не вполне ясно, как реагировать на подобное заявление.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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