Работавшая над известными мультфильмами Галина Воропай ушла из жизни в Петербурге

Известная режиссер-мультипликатор скончалась в ночь на 30 декабря, однако известно об этом стало только 1 января. Печальную новость о смерти Воропай сообщили на кафедре режиссуры мультимедиа и анимации СПбГИКиТ. Мультипликатору было 49 лет. Причины смерти пока не известны.



Воропай участвовала в создании многих мультфильмов, полюбившихся зрителям. Среди них "Лунтик" и "Смешарики", "Алеша Попович и Тугарин Змей" и другие. Помимо работы режиссером она также преподавала в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения.

Дата прощания с режиссером пока не названа.