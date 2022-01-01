Режиссер "Лунтика" и "Смешариков" умерла в 49 лет

Режиссер "Лунтика" и "Смешариков" умерла в 49 лет
Фото: pixabay.com
Работавшая над известными мультфильмами Галина Воропай ушла из жизни в Петербурге

Известная режиссер-мультипликатор скончалась в ночь на 30 декабря, однако известно об этом стало только 1 января. Печальную новость о смерти Воропай сообщили на кафедре режиссуры мультимедиа и анимации СПбГИКиТ. Мультипликатору было 49 лет. Причины смерти пока не известны.

Воропай участвовала в создании многих мультфильмов, полюбившихся зрителям. Среди них "Лунтик" и "Смешарики", "Алеша Попович и Тугарин Змей" и другие. Помимо работы режиссером она также преподавала в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения.

Дата прощания с режиссером пока не названа.

Источник: СПбГИКиТ ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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