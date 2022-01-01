Курс рубля
- Рублю предрекли снижение в долгосрочной перспективе
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- На Западе назвали причину укрепления рубля до 70 за доллар в 2022 году
827 новости
Известная режиссер-мультипликатор скончалась в ночь на 30
декабря, однако известно об этом стало только 1 января. Печальную новость о
смерти Воропай сообщили на кафедре режиссуры мультимедиа и анимации СПбГИКиТ. Мультипликатору
было 49 лет. Причины смерти пока не известны.
Воропай участвовала в создании многих мультфильмов, полюбившихся зрителям. Среди них "Лунтик" и "Смешарики", "Алеша Попович и Тугарин Змей" и другие. Помимо работы режиссером она также преподавала в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения.
Дата прощания с режиссером пока не названа.
Толпы людей собрались у главной достопримечательности столицы в новогоднюю ночь
Некоторым удвоят размер фиксированной части