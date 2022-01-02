Певица заявила, что ей больно за коллег

Недавно на телеканале НТВ вышел финал музыкального шоу "Суперстар! Возвращение". Победителями проекта оказались Шура и Виктор Салтыков – сразу два человека на пьедестале. А к первому до сих пор у многих участников шоу имеется немало претензий из-за слухов о постоянных скандалах. Ситуацию с Шурой прокомментировала певица Вика Цыганова.

Инсайдеры, знакомые со съемочным процессом, утверждают, что работать с Шурой крайне непросто: артист на протяжении был словно "в коме". Источник, на который ссылаются медиа, утверждает, что Александр постоянно был под градусом, а затем падал замертво и спал часами. Один раз упал так, что красовался на первых выпусках со здоровенным фингалом на лбу.

Информацию о проблемах, которые связаны с Шурой, прокомментировала Вика Цыганова, которая не дошла до финала "Суперстара". Артистка заявила, что алкоголем баловался не один Александр. Хотя Вика не находилась вместе с ним в одной гримерке., она утверждает, что он был не всегда свежим. Шуру приходилось будить, о чем сообщали редакторы. От многих звезд в проекте разило алкоголем. Однако Цыганова не стала указывать на провинившихся.

"Я сейчас вам говорю об этом, и снова меня крайней выставят. Мне искренне, по-христиански, жаль этих людей", – заявила певица.

У Шуры в прошлом имелись проблемы с алкоголем. Однако певец смог вернуться к нормальной жизни после прохождения курса лечения, и сейчас нередко рассказывает о том, как стал трезвым.

Ранее Шура разругался с командой и обматерил своего концертного директора, который пытался заставить его работать.