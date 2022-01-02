Артист не дожил до 47 лет

Для зрителей Андрей Миронов остался вечно веселым, элегантным и и живым персонажем в кино. Этот образ стал визитной карточкой артиста в советском кинематографе. А когда-то актер был заложником собственного образа – режиссеры упрямо отказывались видеть в нем исполнителя драматических ролей. Хотя с трудностями судьбы Миронов столкнулся еще в молодости – всю жизнь он боролся с тяжелой болезнью прямо на сцене.

Родился Андрей буквально там же – сын известных эстрадных артистов появился через несколько часов после того, как мама почувствовала схватки во время представления в театре миниатюр.

Дебют артиста пришелся на 1968-й год, когда он сыграл Козодоева в "Бриллиантовой руке" Гайдая. Все заметили и уникальность его интонации, и мелодичность. 1970-е годы, наконец, дали возможность отойти от образа комичного персонажа и сняться в "Достоянии республики". А многие до сих пор уверены, что роль Шиловского – лучшая в карьере киноактера.

Первые признаки болезни проявились у Миронова еще в 1960 году. Тогда ему поставили фурункулез. А через двадцать лет произошло первое излияние крови в мозг – из-за аневризмы, с которой артист работал до самого конца. Она впоследствии и стала причиной смерти. После сцены Миронов часто вбегал в гримерку, меняя окровавленную рубашку на чистую.

Удивительно, но на его последнем спектакле собрались все близкие: мама, бывшая супруга с дочкой, жена, друзья – драматурги, композиторы. И даже хирург.

Миронов упал прямо в театре – рухнул в бессознательном состоянии из-за разрыва аневризмы в головном мозге. Двое суток медики пытались спасти жизнь пациента, однако безуспешно. 16 августа 1987 года он скончался, не приходя в сознание.