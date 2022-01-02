Миллиардер не поскупился, чтобы отблагодарить звезду

Знаменитые украинский артист Андрей Данилко, больше известный по сценическому псевдониму Верка Сердючка, пользуется огромной популярностью у простых российских зрителей, а также у весьма обеспеченных граждан нашей страны. Переодетого в женщину юмориста часто приглашают вести частные корпоративы. Однажды Данилко выступал для известного российского олигарха Романа Абрамовича. Оказалось, что долларовому миллиардеру настолько понравилось выступление Сердючки, что он расщедрился на очень дорогой подарок.



После того, как украинская королева праздничных застолий вместе со своим коллективом закончили развлекательную программу, олигарх в качестве выражения особой признательности прислал Андрею Данилко "бутылку дорогущего шампанского". Стоит отметить, что Верка Сердючка с большим уважением относится ко всем артистам своей дружной музыкальной семьи, поэтому решила разделить элитный напиток с коллективом. К слову, в него входит порядка 100 человек. Верка рассказала, как разливала роскошное шампанское по колпачка, чтобы угостить каждого.

В итоге всем музыкантам удалось насладиться щедрым подарком от Абрамовича, хотя бы в минимальной дозе. Впрочем, Андрей Данилко отметил, что большой разницы между обычным игристым и дорогущим шампанским никто не заметил. Такую забавную историю известный артист рассказал во время грандиозного новогоднего ужина, который был организован в Дубае. Весь вечер Сердючка блистала остроумием и делилась смешными ситуациями, которые происходили с ней во время богатой гастрольной жизни.

К слову, однажды жизнь Андрея Данилко могла круто измениться. Внезапно вскрылось, что любимца публики хотели сделать президентом Украины. Некоторые посчитали, что в нынешнем состоянии страны Незалежной может править только комический персонаж.