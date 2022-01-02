"Брависсимо": Путин на итальянском поздравил граждан с Новым годом в "Вечернем Урганте"

"Брависсимо": Путин на итальянском поздравил граждан с Новым годом в "Вечернем Урганте"
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Итальянцы остались в полном восторге

В первый день нового года итальянцы получили неожиданный подарок. "Вечерний Ургант" вышел на итальянском языке. На Первом канале показали специальный выпуск передачи под названием "CIAO, 2021". Изюминкой программы стало то, что ее сняли в стиле итальянских вечеринок 1980-х годов. Однако это был далеко не единственный сюрприз.

В спецвыпуске появились многие российские звезды в роскошных и забавных образах, в том числе Юлия Персильд, Филипп Кирокоров и Валерий Леонтьев. Они пели и разговаривали так же по-итальянски. 

В конце программы также показали поздравление президента России Владимира Путина с Новым годом. Однако лидер россиян "говорил" на итальянском языке на фоне Колизея. Речь главы государства сопроводили субтитры на русском. В своем выступлении Путин обратился к гражданам Италии, отметив, что трудности 2021-го сплотили людей. Также Путин "подарил" зрителям выступление его любимой группы "Любэ". Как пишут в Сети, ролик с Путиным сделали с помощью нейросетей. 

Итальянцы же пришли в полный восторг. В комментариях на Youtube граждане этой страны поделились, что им очень понравилось шоу, которое должно транслироваться в их стране. Также многие признались, что давно так не смеялись. Многим было приятно, что авторы передачи выбрали именно итальянскую тематику. 

"Брависсимо. Поздравляю с отличной работой!" – пишут интернет-пользователи. 

Только в самом видеохостинге передачу посмотрело уже больше полумиллиона человек.

Источник: Вечерний Ургант ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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