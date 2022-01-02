Бородина жестко ответила бывшему мужу-шантажисту на обвинение в измене

Бородина жестко ответила бывшему мужу-шантажисту на обвинение в измене
Ксения Бородина. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/http://globallookpress.com/
Мирно развестись знаменитостям не удалось

Уже несколько месяцев общественность обсуждает детали скандального развода известной российской телеведущей Ксении Бородиной и бизнесмена Курбана Омарова. В первые дни нового года бывший муж знаменитости не сдержался и начал рассказывать неприглядные подробности их расставания. Омаров обвинил Бородину в измене и пригрозил компроматом. Ксения молчать не стала и объявила, что шумиху вокруг ее имени экс-благоверный устраивает ради собственной выгоды.

Разборки начались с того, что Курбан опубликовал на странице в социальной сети свою версию причины развода. По некоторым данным, Бородина давно крутит роман с близким другом Омарова. Эту информацию несколько недель обсуждают в прессе. Курбан тоже решил высказаться. Он посетовал на предавшего дружбу приятеля и неверную жену.

https://www.instagram.com/zimamoscow

Более того, предприниматель пригрозил Бородиной неким "видеоподтверждением" ее измены. Цель шантажа со стороны Курбана – обеспечить себе беспрепятственное общение с дочерью от Ксении Теоной. По крайней мере, так он заявил. Мол, если никто не будет мешать его встречам с наследницей, то он не станет вываливать компромат на всеобщее обозрение.

А вот телеведущая уверяет общественность, что таким образом Омаров повышает активность на своей странице в социальной сети, так как нуждается в деньгах. Ксения убеждена, что бывший муж снова решил устроить разборки в соцсети, чтобы хорошенько подзаработать на своей странице и оплатить дорогостоящий ремонт в новом жилище. Также Ксения намекнула, что экс-благоверный любит проводить время в компании очень молоденьких девушек, что Бородина резко осуждает.

К слову, недавно в Сети обсуждали дорогой подарок Бородиной своей дочери Теоне. Телеведущая подарила наследнице на день рождения дорогой мобильный телефон.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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